「みんな生活してるから気づいてないけど……」お笑いコンビ・ピースの綾部祐二が、日本の“すごいところ”を熱弁した――。綾部祐二○「すごい国だよ。日本っていうのはすごい」2017年に渡米し、現在、ロサンゼルスで生活している綾部。18日に更新されたYouTubeチャンネル『YUJI AYABE from AMERICA』では、一時帰国した綾部が、相方・又吉直樹とトークを展開。日本での過ごし方を聞かれると、「みんな生活してるから気づいてない