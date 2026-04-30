Photo: 山田洋路 この記事は2024年3月1日に公開された記事を編集して再掲載しています。 こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。本体重量357gの軽量スリングバッグが、毎日の負担を軽減してくれそうです。中綿入りポリエステル素材を採用し、軽さと一緒に雨や汚れへの強さも獲得した「中綿スリングバッグ」。たしかにこのバッグ、羽のように軽いうえに収納力は見た目以上。