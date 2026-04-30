食卓に欠かせない野菜のひとつ、タマネギ。その国内供給が減る夏に“遠隔営農支援”を活用して東北でタマネギを生産し、1年を通して安定した供給を目指すプロジェクトが進められています。その概要と成果、今後の方向性について発表する「遠隔営農支援プロジェクト報告会〜東北のタマネギ生産からスタートする新たな営農支援のかたち〜」が、秋田県庁で開催されました。ここではプロジェクトの内容とともに報告会の様子をお伝えし