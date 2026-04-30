もうすぐ出勤時間なのに、猫さんが可愛すぎて…？思わず休みたくなってしまう光景が反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で4.4万回再生を突破し、「かわいい～！羨ましい～♡」「絶対遅刻しそう」「あの瞳に見つめられたら何処にも行きたくないよね」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：午前４時、起こしてくれるネコ→出勤時間が迫ると…仕事に行きたくなくな