「がっかりされないかな」「最初はホントにもう、なんか恐縮で。写真は加工していたりもするので、実際に会った時にがっかりされないかなとか、嬉しさもあったんですけれども、不安のほうが最初は大きかったですね」ご本人はそう謙遜するのだが、都内の囲碁サロンに現れた実物は「加工した」という写真よりも美しかった。三島響二段（23）。昨年12月にXで「美しすぎる棋士」として話題を呼んだ彼女は、時にはアニメや漫画のコスプ