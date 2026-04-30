今年、日本上陸30周年を迎える【スターバックス】では、記念すべき年を祝うアニバーサリー企画を実施中です。4月8日にスタートした新作ビバレッジがSNSで話題を集めていますが、時を同じくして販売された新作グッズの中にも「30周年記念グッズ」が登場しているんです。そこで今回は、早くも入手困難となっている話題のグッズを紹介します。 サイレン姿のベアリスタがキュート すっかり定