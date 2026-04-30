寝ている猫ちゃんたちの姿が、ある「文字」に見えると反響を呼んでいます。可愛すぎるその光景に、癒やされる人が続出中です。話題の投稿は1万4000回以上表示され、1000件を超える「いいね」が寄せられています。 【写真：まったりと寝ている『２匹の猫』を見ると→形が『文字』に見えて…奇跡的な瞬間】 奇跡の瞬間！2匹で作った文字！ Xアカウント「マロンとモンブラン」に投稿されたのは、猫ちゃんたちが作る可愛い「猫