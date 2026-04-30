「SwitchBot AIハブ」はカメラやセンサーなどの各種スマートホームデバイスを連携させて自動化を実現するための中枢デバイスで、視覚言語モデル(VLM)を用いてカメラに映った映像を分析し、「ペットがエサを食べたら通知する」といったように「出来事そのもの」をトリガーに各種デバイスを自動実行できます。そんなSwitchBot AIハブがAIエージェントシステムのOpenClawに対応し、自然言語で指示するだけで家の状態を監視したりデバ