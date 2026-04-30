女優の中条あやみがドレスアップした姿に、反響が寄せられている。中条は３０日までに自身のインスタグラムを更新。ストラップデザインでほっそりとした腕を出し、体のラインが際立つ水色のサテンドレス姿を披露した。この投稿にファンからは「頭身どうなってるの！」「美しすぎます」「かっわいい」「何色も着こなすぽーちゃんカッコ良すぎる！！！」「笑顔が可愛い」「ほんとに美！！」などの声が寄せられている。