フリーアナウンサーの堀江聖夏（みな、32）が30日までに自身のインスタグラムを更新。“パイナップル拳”などの台湾・台南でのショットを公開した。「台南3泊4日の最終日！写真大量〜」と、台湾・台南満喫ショットを大量投稿。「リンチウマオ鳳梨・関廟区パイナップル畑で採れたて丸かじり」と“パイナップル拳”を披露している写真などをアップした。この投稿にフォロワーらからは「めっちゃ可愛いぃぃぃ〜」「何時も笑顔