フェイエノールトに所属する日本代表FW上田綺世に対し、プレミアリーグの複数クラブが関心を示している。今季公式戦で26ゴールを記録している上田には、トッテナムが具体的な調査を進めているとされる。セバスティアン・ヴィダル氏によれば、エヴァートンやブライトンも獲得に関心を寄せており、争奪戦の様相を呈している。中でもトッテナムは、ストライカー補強を優先課題としており、すでに上田側へ接触したとみられる。前線の得