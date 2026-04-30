ブライトンに所属するカメルーン代表MFカルロス・バレバが、マンチェスター・ユナイテッド移籍に近づいているようだ。移籍市場に詳しいファブリツィオ・ロマーノ氏によれば、バレバ本人はユナイテッド行きを希望しており、昨夏の時点で個人条件面では合意に達しているという。今夏はカゼミロの退団が見込まれる中、クラブの中盤再編と連動する動きとして注目される。一方で、最大の障壁は移籍金とみられる。ブライトンはこれまでも