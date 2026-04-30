UEFAチャンピオンズリーグ準決勝、アトレティコ・マドリードとアーセナルのゲームは1stレグを1-1で終えた。アーセナルは前半終了間際にヴィクトル・ギェケレシュがPKを決め先制したが、56分に逆にPKを与えてしまい、これをフリアン・アルバレスが決めている。PK1本ずつのドローとなったが、アトレティコが決めた方のPKが物議を醸している模様だ。ペナルティエリア内でのハンドボールを取られたのだが、マルコス・ジョレンテのシュ