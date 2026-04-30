マンチェスター・ユナイテッドの若手アタッカー、アマド・ディアロのパフォーマンスに変化が見られている。『The Athletic』が報じた。ルベン・アモリム前監督の下では右ウィングバックとして攻守に存在感を放っていたが、マイケル・キャリック暫定監督への交代とシステム変更以降、その影響力は低下。データ面でも変化は顕著で、1試合あたりのチャンス創出数は2.1から1.1へ減少し、期待アシスト（xA）も0.22から0.11へと半減して