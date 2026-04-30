下り線だけ「洞門」の不思議神奈川県厚木市内の国道246号には、ちょっと不思議な箇所があります。上下線のうち下り線側だけが、平らなコンクリートで覆われ、中央分離帯の柱で支えているのです。 【なるほど！】これが上から見た「洞門」です（写真）すぐ近くの交差点名は「船子洞門」、そして洞門の名板には「地頭山洞門」とあります。洞門といえば一般的に、落石や雪崩を防ぐためのシェッド（覆道）ですが、そんな災害の気配