◆ＯＮＥ「ＯＮＥＳＡＭＵＲＡＩ１フライ級キックボクシング暫定王座決定戦ロッタンＶＳ武尊」（２９日、有明アリーナ）格闘家の武尊（３４）が引退試合を劇的ＴＫＯで飾った。世界最大の格闘技団体「ＯＮＥＣｈａｍｐｉｏｎｓｈｉｐ」が主催する「ＯＮＥＳＡＭＵＲＡＩ１フライ級キックボクシング暫定王座決定戦ロッタンＶＳ武尊」（２９日、有明アリーナ）で元Ｋ―１三階級制覇王者の武尊は昨年３