新築戸建てを建てるとき、全館空調を入れるか、各部屋に壁掛けエアコンを設置するかで迷う方もいるでしょう。全館空調は家全体の温度差を抑えやすく、快適な住まいを目指せる設備です。一方で、「固定資産税が高くなるのではないか」「壁掛けエアコンのほうが安く済むのではないか」と不安に感じる方もいます。 そこで本記事では、固定資産税の考え方を踏まえながら、費用面と暮らしやすさの両方から比較します。