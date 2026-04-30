ドジャースの奥さまたちで構成される「ドジャーワイブス」のインスタグラムが２９日、新規投稿され、ユニクロとコラボした集合写真が公開された。マーリンズとの第２戦で「Ｗｏｍｅｎ’ｓＮｉｇｈｔ」として実施されたゲーム。スミスのカラ夫人らがＰＲモデルとして起用された中で、奥さまたちのスイートルームにはユニクロの商品が並んだ。「ユニクロありがとう。ちょっとしたショッピングの楽しみ。ショップに入るのが待