中国教育部はこのほど、「一般大学学部専攻目録（2026年）」を発表した。科学技術イノベーション、産業発展、国家戦略の需要をけん引役とし、高等教育による質の高い発展への支援力と貢献力を持続的に高める。科技日報が伝えた。学科専攻目録の連携を強化し、学部専攻目録と大学院教育学科専攻目録の有機的な接続と上下の一貫性を推進し、新興学際分野の発展と複合型人材育成の需要によりよく対応するため、2026年学部専攻目録は「