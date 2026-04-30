高齢の両親を支えるための、介護負担の軽減を最優先とし、将来の自立を見据えて家計の基盤を整えながら実家で生活するケースもあります。All About ニュース編集部は、2026年3月25日、現在実家暮らしをしている人を対象にアンケート調査を実施。毎月の生活費や貯金額、実家暮らしをしている理由などを聞きました。今回は、宮崎県宮崎市在住・41歳男性のエピソードを紹介します。【1人暮らしの1カ月あたりの平均生活費を見る】回答