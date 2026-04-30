現地４月29日に開催されたチャンピオンズリーグ（CL）準決勝の第１レグで、アトレティコ・マドリーはアーセナルとホームで対戦。44分にヴィクトル・ヨケレスにPKで先制を許すも、56分にフリアン・アルバレスがPKでゴールを奪い返し、１−１で引き分けた。５−４で殴り合い、パリ・サンジェルマンがバイエルンに先勝した翌日、準決勝のもう１カードではPKが２度生まれたわけだが、当初は３つ目も存在していた。１−１で迎えた