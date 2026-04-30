満充電で1100km超え表示！ 最新SUVとしての完成度は？2025年12月1日、日本市場に投入されるBYDのモデルでは初のPHEV（プラグインハイブリッド）として「シーライオン6」が発表されました。BYDといえば、先行して投入された4モデルがBEV（電気自動車）なのでパワーユニットの主力はそちらと思われがち。ですが、PHEVも得意としていて2008年に初投入。以来、多くのモデルを揃え累計で740万台（2025年10月現在）を販売。しかも、