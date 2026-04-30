去年、ヨーロッパの山火事による焼失面積が過去最大となったことが明らかになりました。【映像】激しい山火事の様子（実際の映像）EUの気象情報機関などの報告書によりますと、去年、ヨーロッパの95％の地域で平均を上回る気温が観測されたということです。また、山火事による焼失面積は、岐阜県とほぼ同じおよそ1万345平方キロメートルに達し、観測史上最大となりました。このほか、海面水温も観測史上最高を記録し、氷河