東京・福生市で男が少年2人をハンマーのようなもので殴った事件で、男は現在も逃走を続けています。【映像】現場付近の様子きのう朝、福生市加美平で「ハンマーを持っている人がいる。1人が殴られている」などと119番通報がありました。44歳の男が10代の男子高校生2人をハンマーのようなもので殴り、その後、自宅に戻ってから駆けつけた警察官に2度スプレーのようなものを撒いた直後に、自宅の裏口から逃走したということで