横浜市戸塚区のパチンコ景品交換所で、男が拳銃のようなものを見せて現金を奪おうとした事件がありました。男は何も奪わずに逃走しました。【映像】強盗未遂があった現場付近の様子きのう午後3時半ごろ、横浜市のJR戸塚駅前のパチンコ景品交換所で、男が男性店員（73）に拳銃のようなものを見せて「金を出せ」などと脅しました。警察によりますと、店員が拒否して「警察呼ぶぞ」と言うと、男は何も取らずに立ち去りました。