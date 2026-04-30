◇ナ・リーグドジャース2−3マーリンズ（2026年4月29日ロサンゼルス）ドジャースのタイラー・グラスノー投手（32）が29日（日本時間30日）、本拠でのマーリンズ戦に先発し、5回2/3を3安打2失点と粘投も勝敗は付かなかった。チームは打線が振るわず連敗でカード負け越しとなった。2回にヒックスに先制ソロを浴びたが、4回まで許した安打はこの1本のみ。ただ、1−1の5回にルイーズに勝ち越しソロを許すと、6回も2死一、三