【プラヤデルカルメン（メキシコ）共同】米女子ゴルフのリビエラマヤ・オープン開幕前日の29日、前年覇者の岩井千怜が会場のメキシコ・プラヤデルカルメンのエルカマレオンGCで記者会見に臨んだ。多く集まった地元メディアと英語でやりとりし「メキシコに戻ってこられてとてもうれしい。すごくいい思い出のあるコース」と緊張しながらも笑顔で話した。早朝に9ホールのプロアマ戦で最終調整し「コースは去年よりグリーンの目が