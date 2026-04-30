GW期間中は、低気圧や前線が短い周期で通り、すっきりと晴れる日は少なく、晴れる日があっても長続きしないでしょう。2日以降は平年より気温が高くなり、西日本〜関東で夏日になるところがありそうです。【札幌】1日（金）夕方から雨が降り出し、2日（土）午前中にかけて雨が降りやすいでしょう。また、風も強まりそうです。3日（憲法記念日）もすっきりしない天気で、4日（みどりの日）には再び雨が降るでしょう。5日（こどもの日