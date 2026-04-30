ウクライナ国防省は、ロシアへの攻撃が可能となる射程が侵攻開始当初から2.5倍以上に伸びたと発表しました。【映像】ウクライナの兵器（複数カット）ウクライナ保安庁は29日、国境から1500キロ以上離れたロシアの都市、ペルミにある石油拠点をドローンで攻撃しました。この攻撃によりほぼ全ての燃料タンクを炎上させたとしています。ゼレンスキー大統領は自身のSNSに黒煙が立ち上る動画を投稿し「ウクライナの武器使用におけ