日本最大級のスポーツ自転車の祭典「CYCLE MODE TOKYO 2026」が4月25日・26日の2日間にわたって東京ビッグサイトで開催された。さらに今年は、海の森公園に広がる実走型の特設コースまで登場。見るだけでなく、乗って楽しむイベントへと進化を果たした。気になる一台の実力をとことん味わえる貴重な機会、もちろん会場は大盛り上がり! ということで、その熱気と魅力を余すことなくレポートしたい。○試乗コースも充実の「CYCLE MOD