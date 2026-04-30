植物育成において大切なライトとは？照度（ルクス）やPPFDに関して解説 植物とライトの距離が重要照度（ルクス）とPPFD 栽培環境の光量を知るための指標 植物は種類によって、必要な光量が異なります。そこで重要になってくるのが、栽培環境において光がどれくらいの強さであるのかを把握するということ。ここで重要になってくるのが、PPFD（光合成有効光量子束密度）という指標です。PPFDは、植物が光合成に利用できる光