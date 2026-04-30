東京市場ピボット分析（主要国通貨） ピボット分析 ドル円 終値160.41高値160.47安値159.52 161.70ハイブレイク 161.08抵抗2 160.75抵抗1 160.13ピボット 159.80支持1 159.18支持2 158.85ローブレイク ユーロドル 終値1.1677高値1.1721安値1.1661 1.1772ハイブレイク 1.1746抵抗2 1.1712抵抗1 1.1686ピボット 1.1652支持1 1.1626支持2 1.1592ロ&#12