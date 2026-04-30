東京市場ピボット分析（クロス円） ピボット分析 ユーロ円 終値187.21高値187.41安値186.68 188.25ハイブレイク 187.83抵抗2 187.52抵抗1 187.10ピボット 186.79支持1 186.37支持2 186.06ローブレイク ポンド円 終値216.16高値216.29安値215.49 217.27ハイブレイク 216.78抵抗2 216.47抵抗1 215.98ピボット 215.67支持1 215.18支持2 214.87ロ&#1254