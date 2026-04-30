東京市場ピボット分析（新興国通貨） ピボット分析 ランド円 終値9.53高値9.65安値9.48 9.80ハイブレイク 9.72抵抗2 9.63抵抗1 9.55ピボット 9.46支持1 9.38支持2 9.29ローブレイク シンガポールドル円 終値125.15高値125.21安値124.90 125.58ハイブレイク 125.40抵抗2 125.27抵抗1 125.09ピボット 124.96支持1 124.78支持2 124.65ローブレイ