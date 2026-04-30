東京市場ピボット分析（資源国通貨） ピボット分析 オージードル 終値0.7116高値0.7190安値0.7102 0.7258ハイブレイク 0.7224抵抗2 0.7170抵抗1 0.7136ピボット 0.7082支持1 0.7048支持2 0.6994ローブレイク キーウィドル 終値0.5829高値0.5892安値0.5815 0.5953ハイブレイク 0.5922抵抗2 0.5876抵抗1 0.5845ピボット 0.5799支持1 0.5768