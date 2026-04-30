米軍が中東に「ダークイーグル」配備検討、射程3500km以上 米中央軍は極超音速滑空ミサイル「ダークイーグル」の中東派遣を検討しているという。 イラン国内の奥深くにある弾道ミサイル発射装置を攻撃できる。承認されれば米国が極超音速ミサイルを初めて配備することになる。 これは米国がさらなる攻撃を準備していることを意味するものだ。専門家は米国の今後の作戦により、さらに死者が出る可能