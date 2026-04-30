・イギリス・ＦＴＳＥ１００ １０２１３．１１（－１１９．６８） ・ドイツ・ＤＡＸ ２３９５４．５６（－６３．７０） ・フランス・ＣＡＣ４０ ８０７２．１３（－３１．９６） ・ロシア・ＲＴＳ １１１０．７３（－２７．４７） 出所：MINKABU PRESS