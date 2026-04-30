・ＮＹダウ４８８６１．８１（－２８０．１２） 高値４９１６３．７８ 安値４８７０８．５７ ・Ｓ＆Ｐ５００７１３５．９５（－２．８５） ・ナスダック総合指数２４６７３．２４（＋９．４４） 出所：MINKABU PRESS