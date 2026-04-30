・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ） １バレル＝１０６．８８ドル（＋６．９５ドル） ・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ） １トロイオンス＝４５６１．５ドル（－４６．９ドル） ・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ） １トロイオンス＝７１５６．９セント（－１６５．０セント） ・シカゴ小麦先物期近 １ブッシェル＝６４２．２５セント（－６．７５セント） ・シカゴコーン先物期近 １ブッシェル＝４