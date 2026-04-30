２９日の米株式市場では、ＮＹダウが前日比２８０．１２ドル安の４万８８６１．８１ドルと５日続落した。トランプ米大統領がイランの港湾の長期的な封鎖に備えるように、側近に指示を出したと伝わるなか、米原油先物相場が上昇し、株式相場の重荷となった。米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）がこの日まで開いた米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）は市場のコンセンサスに沿う形で政策金利が据え置かれた。ただ、緩和的な姿勢を示す文