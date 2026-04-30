国際サッカー連盟(FIFA)は28日、新たなルールを制定しました。カナダ・バンクーバーで開催された国際サッカー評議会(IFAB)の臨時会合で満場一致で合意されたものは、対戦相手との対立状況で口を覆う選手には、レッドカードが与えられるというものです。これは差別的かつ不適切な行為に対処するために制定されたものとなっています。そのほか大会主催者の裁量により、審判の判定に抗議して競技場を離れた選手に対してや、競技場を離