高橋一生、斎藤工、水上恒司がトリプル主演するPrime Originalドラマ『犯罪者』が、Prime Videoにて7月17日より世界独占配信されることが決まった。【写真】『犯罪者』原作書影（上下巻）テレビドラマ『相棒』シリーズで脚本を手がける太田愛の同名小説を実写化する本作は、ある無差別殺傷事件が日本社会の大きく深い闇へとつながっていき、刑事、記者、生存者という“出会うはずのなかった3人”が命をかけて真相に挑むクライ