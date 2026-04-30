黒島結菜主演の映画『未来』について、本作を一足先に観賞した斎藤工、YOU、坂井真紀、古舘伊知郎ら著名人からのコメントが到着した。また、キャストらの真剣な表情を捉えたメイキング写真も解禁となった。【写真】キャストの真剣な表情を捉えたメイキング作家・湊かなえがデビュー10周年に発表し、彼女の集大成と評されたミステリー小説を、瀬々敬久監督が映画化した本作。声にならない痛みを抱えて生きる人々の“見えない声