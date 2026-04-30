マーリンズのゼイビア・エドワーズ米大リーグ・ドジャースは29日（日本時間30日）、本拠地でマーリンズと対戦し、2-3で敗れた。ドジャースは9回に逆転サヨナラのチャンスを作るも、フレディ・フリーマン内野手がダブルプレーに倒れた。マーリンズ側はゼイビア・エドワーズ内野手の頭脳プレーを称賛した。1点を追う9回のドジャースの攻撃。1死満塁のチャンスでフリーマンは3球目を引っかけ、ボテボテのゴロになった。二塁手のエ