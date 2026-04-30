女優の藤原紀香が28日、舞台「罠」の会見を大阪市内で行った。元々は1960年に発表されたフランスの傑作サスペンス舞台劇で、衝撃の結末に「演劇界のヒッチコック」とも評されてい名作。2024年に上川隆也主演、紀香が出演したバージョンも、わずか2年で再演されることになった。 【写真】悪い!?紀香を罠にかけた佐渡裕氏 「ヒリヒリハラハラする作品。ひとつのセリフ、ひとつの動きが共演者への罠でもあるし、観客への