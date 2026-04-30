「コパ・トレーロス2026」に参加したライオン・シティ・セイラーズFCジュニア年代の国際大会「コパ・トレーロス2026」が今年3月から4月にかけて開催された。馬入サッカー場、しんよこフットボールパークで行われたU13には、シンガポール1部プレミアリーグのライオン・シティ・セーラーズも参加。U-13監督のムハメド・カイリル・アスラフ・ビン・ロスラン監督に聞いた。2024-25シーズンのAFCチャンピオンズリーグ2では準優勝に