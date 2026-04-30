米国の中央銀行に当たる米連邦準備制度理事会（FRB）は29日、政策金利を3．50〜3．75％で据え置いた。今年に入り1月と3月に続き3回連続の据え置き決定だ。FRBはこの日連邦公開市場委員会（FOMC）定例会議を開き、金利をこのように維持することに決めた。FRBは据え置き決定の背景と関連し、「インフレは高い水準で、これは部分的に最近の世界的エネルギー価格上昇を反映したもの。中東地域の情勢変化は経済見通しに対する高い不確実