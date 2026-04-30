東海テレビの浦口史帆アナウンサー（37）が29日、自身のインスタグラムを更新。30日のテレビ出演を最後に産休入りすることを明かした。19日に第1子妊娠を報告していた浦口アナ。「産休前最後の#スイッチ！でした」とスタジオでの写真を公開。「いつも楽しい時間をくれた月曜レギュラーの皆さん、ありがとうございました放送終了後に、イッチーや番組スタッフの皆さんが忙しい中集まってくれて嬉しかったなあ…！イラストが得