29日、東京・板橋区の路上で車5台と自転車2台が絡む事故が発生し、警察官2人を含む6人が病院に搬送された。警視庁は過失運転致傷の疑いで、乗用車を運転していた23歳の中国籍の男を現行犯逮捕した。警察官巻き込まれ…現場は騒然うつぶせになって路上に倒れこむ警察官。その奥にもう1人、警察官が倒れ、近くに自転車が横たわっていた。事故の現場だ。29日午前11時45分ごろ、東京・板橋区の路上で車5台と自転車2台が絡む事故が発生