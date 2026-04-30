「巨人４−２広島」（２９日、東京ドーム）広島は２−４で惜敗し、約３週間ぶりの連勝を逃した。先発の森下暢仁投手は４回６安打４失点。二回に無死満塁のピンチを背負うと、平山の遊ゴロの間に１点を先制された。浦田にも左前タイムリーを浴びると、投手の竹丸にセーフティースクイズ（記録は投ゴロ犠打野選）を仕掛けられるなど５安打を集中され一挙４点を失った。打線は五回に持丸の左中間への適時二塁打、代打・モンテロの